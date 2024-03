Фотография появилась в аккаунте королевской семьи в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Сегодня утром Король встретился с ветеранами Корейской войны в Букингемском дворце, чтобы отметить 70-летие подписания перемирия, которое положило конец конфликту. 60 000 военнослужащих со всей Британии и стран Содружества участвовали в боевых действиях, 1100 из которых погибли. Позже сегодня королевская принцесса и герцогиня Эдинбургская устроят прием во дворце от имени Его Величества в честь годовщины "Забытой войны"", - сказано в посте, который сопровождала фотография.

🤝 This morning, the King met veterans of the Korean War at Buckingham Palace to mark 70 years since the signing of the armistice which ended the conflict.



60,000 service personnel from across Britain and the Commonwealth saw action, with 1,100 losing their lives.



