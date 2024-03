Поделиться:













Скопировано



Системные требования любых игр, выходящих в Steam, делятся на две категории - "минимальные" и "рекомендованные". Однако в библиотеке цифрового магазина обнаружилось исключение из правил, которое может свидетельствовать о предстоящих изменениях в оформлении системных требований тех или иных игр. На странице бесплатного дополнения Portal with RTX для Portal появилась новая категория для самых высоких максимальных требований с включенным RTX, которая получила название "ультра".

Новая категория системных требований в Steam. Фото: Украинские Новости

Следует отметить, что многие игровые компании вне Steam указывают как рекомендованные требования, так и самые максимальные с 4К-разрешением и включенной трассировкой лучей. При этом эти же данные не указываются в графе системных требований в любой игре Steam.

На момент публикации новости похожих "ультра" требований не было представлено в других играх Valve, в частности в RTX-дополнениях для других проектов. То же самое касается очень требовательных к "железу". Например, в Cyberpunk 2077, Immortals of Aveum или Lords of the Fallen (2023) также не было графы с "ультра" требованиями.

Вероятно, что Valve на фоне выхода очень требовательных игр готовится обновить и расширить раздел о системных требованиях.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года компания Valve, которая является владельцем сервиса Steam, представила большое обновление сервиса, одним из ключевых нововведений которого стала так называемая "частная корзина" - возможность скрыть конкретную игру от других пользователей сервиса. Обновление находилось на стадии тестирования, а теперь стало доступно всем пользователям.