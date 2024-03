Создатели Like a Dragon:Infinite Wealth удивлены скоростью продаж игры

Продюсер Like a Dragon:Infinite Wealth (Бесконечное богатство) Масайоси Йокояма рассказал, что работники студия Ryu Ga Gotoku Studio удивились высоким продажам новой части своей игры. Об этом он заявил в комментарии изданию 4Gamer.

Разработчик заявил, что игры серии Like a Dragon имеют склонность продаваться с течением времени, а не сразу после релиза. При этом миллион продаж за неделю оказался той скоростью, которую в студии еще не видели. Масайоси отметил, что аудитория серии состоит из взрослых людей. По его словам, такие игроки не спешат с покупкой и делятся опытом игры со своими знакомыми, что, в свою очередь, обеспечивает стабильный рост серии.

Несмотря на то, что основным рынком для распространения Like a Dragon: Infinite Wealth осталась Япония, продажи в других странах Азии и на западе также показывают хорошие результаты. Например, в США игра заняла седьмое место в топе продаж за январь.

Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PC, PlayStation и Xbox. Новинка получила исключительно высокие оценки как критиков, так и простых игроков.

Like a Dragon: Infinite Wealth - ролевая видеоигра, разработанная Ryu Ga Gotoku Studio и издана Sega. Игра является девятой основной частью серии Like a Dragon и прямым продолжением Yakuza: Like a Dragon.

В "Infinite Wealth" впервые в истории серии события переносятся из Японии в США. А игроку придется играть за нескольких персонажей параллельно.

