Творці Like a Dragon: Infinite Wealth здивовані швидкістю продажу гри

Like a Dragon: Infinite Wealth. Фото: Ryu Ga Gotoku Studio

Продюсер Like a Dragon: Infinite Wealth (Нескінченне багатство) Масайосі Йокояма розповів, що працівники студія Ryu Ga Gotoku Studio здивувалися високим продажам нової частини своєї гри. Про це він заявив в коментарі виданню 4Gamer.

Розробник заявив, що ігри серії Like a Dragon мають схильність продаватися з плином часу, а не відразу після релізу. При цьому мільйон продажів за тиждень виявився тією швидкістю, яку в студії ще не бачили. Масайосі зазначив, що аудиторія серії складається з дорослих людей. За його словами, такі гравці не поспішають із покупкою та діляться досвідом гри зі своїми знайомими, що, своєю чергою, забезпечує стабільне зростання серії.

Попри те, що основним ринком для поширення Like a Dragon: Infinite Wealth залишилася Японія, продажі в інших країнах Азії та на заході також показують хороші результати. Наприклад, у США гра посіла сьоме місце в топі продажів за січень.

Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PC, PlayStation та Xbox. Новинка отримала винятково високі оцінки як критиків, так і простих гравців.

Like a Dragon: Infinite Wealth — рольова відеогра, розроблена Ryu Ga Gotoku Studio та видана Sega. Гра є дев’ятою основною частиною серії Like a Dragon та прямим продовженням Yakuza: Like a Dragon.

У "Infinite Wealth" вперше в історії серії події переносяться з Японії до США. А гравцю доведеться грати за кількох персонажів паралельно.

Як повідомлялося раніше, геймдиректор God of War 3 заснував власну студію та готує AAA-проєкт.