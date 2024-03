Об этом она написала в Twitter (X).

"Эта жестокая атака подчеркивает, что Россия не прекратит свою наглую агрессию в Европе. Надо помочь Украине остановить Россию сейчас. Нельзя терять ни минуты", - отметила Бринк.

Again today Russia attacked Odesa, killing innocent civilians and targeting first responders.



This cruel attack underscores that Russia will not stop its brazen aggression in Europe.



We need to help Ukraine stop Russia now. There is not a moment to lose. pic.twitter.com/IoduaXMyjn