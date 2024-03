Об этом сообщает Variety.

Суд постановил, что О виновен в неуместных прикосновениях к актрисе в 2017 году, в частности, в объятиях, держании за руку и поцелуе в щеку.

Теперь 79-летний актер должен отбыть восемь месяцев условно и пройти 40 часов занятий по сексуальному насилию. Однако О Эн Су заявил, что не считает себя виновным и сообщил прокурорам, что планирует обжаловать приговор.

Первое обвинение О было предъявлено в 2022 году, когда актриса подала жалобу, в которой утверждалось, что он неправильно прикасался к ней. После этого актер вышел, объяснив, что "просто держал ее за руку, чтобы указать путь вокруг озера".

