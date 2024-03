Так, согласно анонсу, новый сезон популярного сериала-антологии зрители смогут увидеть в 2025 году. Он будет содержать шесть эпизодов.

"Шесть новых историй, но одна кажется немного знакомой. "Черное зеркало" возвращается в 2025 году", - говорится в подписи к анонсу.

Six new stories, but one looks a little familiar. Black Mirror returns 2025. pic.twitter.com/uJmpxEhZH4