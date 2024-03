Актриса Зендея для премии "Оскар" выбрала платье от Armani Privé.

zendaya at the 2024 #oscars pic.twitter.com/iYh5xWk9Xd



Марго Робби появилась на красной дорожке в черном платье Versace.



Эмма Стоун, получившая в этом году статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Бедные создания", пришла на "Оскар" в "платье-рыбке" Louis Vuitton. Отметим, что перед выходом на сцену у актрисы сломалась молния. Эмма Стоун считает, что это произошло из-за ее танцев во время номера Райана Гослинга, исполнившего песню "I'm Just Ken".



Райан Гослинг, номинированный на премию за вышеупомянутую песню, появился в черном костюме от Gucci. Позже для выступления актер сменил костюм на розовый.

ryan gosling at the 96th annual academy awards. pic.twitter.com/WGG7pNXUsF

Performance COMPLETA de "I'm Just Ken" com Ryan Gosling e parte do elenco de #Barbie no #Oscars! pic.twitter.com/Zxd5jxfhjh