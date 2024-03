Поделиться:













Медиамагнат и миллиардер Руперт Мердок, которому сегодня исполнилось 93 года и который был женат четыре раза, снова помолвлен. Об этом заявил его официальный представитель, сообщает ABC News.

Мердок планирует жениться на 67-летней Елене Жуковой, пенсионерке российского происхождения, с которой познакомился в прошлом году. Ее бывший муж Александр Жуков (Рабкин) - миллиардер и энергетический инвестор, ныне проживающий в Великобритании. Их дочь Даша ранее была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем.

Прошлой осенью Мердок покинул пост руководителя как материнской компании Fox News, так и своего медиахолдинга News Corp. В 1952 году Мердок унаследовал от отца газету в родной Австралии. В течение десятилетий он создал компанию новостей и развлечений, которая стала доминирующей в Соединенных Штатах и Великобритании, включая собственность на такие издания как The Times of London и The Wall Street Journal.

Также Руперт Мердок основал сеть телевещания Fox, первую, кто успешно бросил вызов Большой тройке ABC, CBS и NBC. Его холдинг также контролирует известное американское издание New York Post.

Мердок был женат четыре раза и имеет шестерых детей от трех жен. Состояние семьи Forbes оценивает примерно в 19 миллиардов долларов.

Последний брак Мердока с моделью и актером Джерри Холлом продержался шесть лет и закончился разводом в 2022 году. У них не было общих детей. До этого Мердок был женат на австралийке Патриции Букер, с которой имеет общую дочь Пруденс, а затем на журналистке шотландского происхождения Анне Торв, от которой у Мердока трое детей - Лаклана, Джеймс и Элизабет. Эти четверо детей Мердока имеют одинаковую долю в семейном трасте и имеют одинаковое право голоса в том, что произойдет с акциями траста после смерти Мердока.

Позже он женился на китаянке Венди Денг, с которой он развелся в 2013 году после рождения двух дочерей, Грейс и Хлои.

