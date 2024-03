Поделиться:













Скопировано



Международная исследовательская группа под руководством китайских ученых обнаружила, что восточноазиатские гоминины обладали передовыми технологиями изготовления каменных орудий еще 1,1 миллиона лет назад, гораздо раньше, чем считалось ранее.

Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

Команда, возглавляемая Институтом палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук, провела систематическое исследование характеристик технологии каменных орудий на участке Цэньцзявань в бассейне Нихэвань, Северный Китай, выявив самую раннюю подготовленную технологию ядра в Евразии.

Благодаря техническому анализу и высокоточному 3D-сканированию каменных орудий, исследовательская группа выяснила, как гоминины изготавливали и использовали каменные орудия. Результаты показывают, что на объекте уже существовала подготовленная основная технология.

Подготовленная основная технология – важная часть ашельской промышленности, первая стандартизированная традиция изготовления инструментов Homo erectus и раннего Homo sapiens. Исследовательская группа полагает, что гоминины на территории Сендзявана имели такой же когнитивный уровень и технические способности, как и ашельские гоминины.

"Исследование имеет большое значение для изучения эволюции и инноваций технологий раннего палеолита", – отметил Пей Шувэнь из IVPP, один из авторов исследования.

"Это показывает огромный потенциал бассейна Нихевань в области исследований по построению модели развития человеческой эволюции и поведения в Восточной Азии на миллионы лет", – сказал Пей.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).