PlayStation назвали игры, которые в марте получат подписчики PS Plus

PlayStation назвали игры, которые в марте получат подписчики PS Plus. Фото: PS Blog

PlayStation назвали игры, которые в марте получат подписчики PS Plus. Фото: PS Blog

Поделиться:













Скопировано



В рамках платной подписки на сервис PS Plus от PlayStation в марте геймеры получат четыре игры, а именно EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 и Destiny 2: Witch Queen. Игры будут доступны уже с 5 марта, сообщают Українські Новини со ссылкой на PS Blog.

"Ежемесячные игры PlayStation Plus в марте включают гоночный симулятор в виде EA Sports F1 23, файтинг с боевыми искусствами с Sifu, кусочек стелс-ужасов в Hello Neighbor 2 и научно-фантастический экшен в Destiny 2: Witch Queen. Все четыре игры будут доступны для членов PlayStation Plus со вторника 5 марта", — отметили в PlayStation.

Украинские Новости сделали более подробный обзор каждой из игр.

EA Sports F1 23

Формула-1 является давней и традиционной франшизой от EA Sports, которая хорошо известна фанатам жанра. F1 23 - это уже шестнадцатая гоночная видеоигра серии, разработанная Codemasters. Одним из главных ее преимуществ перед конкурентами является тот факт, что разработчики имеют официальную лицензию от организаторов Формулы-1 и Формулы-2, то есть могут отражать реальные события, реальные турниры, команды и участников.

Отдельных игроков может заинтересовать тот факт, что F1 23 имеет сюжетный режим Braking Point 2, действие которого разворачивается в сезонах 2022 и 2023 годов. В центре сюжета - новая команда Konnersport Butler Global Racing Team, которая недавно присоединилась к гоночной сетке. Эйден Джексон (который канонически выступал в Braking Point на Alfa Romeo Racing) и Девон Батлер, которые вернулись из первой Braking Point, становятся напарниками в этой новой команде. В этом сюжетном режиме появляется вундеркинд Формулы-2 Келли Майер, которая мечтает попасть в самую престижную одноместную категорию автоспорта после победы в чемпионате Формулы-2 с командой Trident, став первой женщиной, которая получила этот титул. Она также является сестрой Батлера. Известно, что команда сценаристов сотрудничала с трехкратным чемпионом серии W гонщиком Williams Джейми Чедвиком, чтобы воплотить историю Майер в жизнь.

Игра получила довольно высокие оценки и положительные отзывы как от прессы, так и от игроков.

Sifu

Sifu - это игра Beat 'em Up с видом от третьего лица, разработанная и опубликованная французской студией Sloclap в 2022 году. Игрок управляет бойцом ушу, который сражается с различными противниками. В прологе игрок может выбрать пол персонажа, поэтому протагонист может быть как мужчиной, так и женщиной.

Игра имеет интересную механику: каждый раз, когда персонаж умирает в игре, он мистическим образом воскресает на том месте, но становится старше на год или несколько. С возрастом удары героя становятся мощнее, но у него становится меньше очков здоровья. Через каждые десять лет жизни одна монета в амулете рассыпается в прах - если герой достигнет возраста 70 лет и исчерпает все монеты, он не сможет воскреснуть после очередной смерти, что означает окончательный проигрыш.

Некоторые игроки Sifu жалуются на то, что игра сверхсложная. Обозреватель IGN Майкл Солцман назвал дизайн игры "абсолютно бескомпромиссным", отмечая, что Sifu много требует от игрока, и научиться играть в нее нелегко, но все же признал Sifu одной из самых впечатляющих beat 'em up-игр, в которые он когда-либо играл...

Разработчики сообщили, что через несколько дней после старта продаж было продано более 500 тыс. копий. За первые три недели продаж общий тираж игры превысил 1 миллион копий.

Hello Neighbor 2

Hello Neighbor 2 - это адвенчурная видеоигра, разработанная Eerie Guest Studios и изданная tinyBuild. Игра вышла 6 декабря 2022 года для Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One.

Игрок берет на себя роль журналиста по имени Квентин, который расследует тайну пропавших детей. Главной особенностью игры является искусственный интеллект, который развит сильнее, чем в предыдущей части.

Согласно сюжету, Квентин приезжает в небольшой городок Рейвен Брукс (Crow Creek) и становится свидетелем того, как мистер Петерсон жестоко обращается со своим сыном. Квентин делает несколько снимков драки между ними, а затем сдает отца в полицию, после чего начинают разворачиваться события игры.

Игра получила весьма неоднозначные отзывы как от игроков, так и от прессы. Многим не понравился баланс в игре, например, случаи, когда сосед ловит игрока, пока тот пытается решить головоломку.

Destiny 2: Witch Queen

Destiny 2: Королева ведьм - это большое дополнение для Destiny 2, бесплатного шутера от первого лица от Bungie.

Действие игры разворачивается в "мифическом научно-фантастическом" мире. Как и в оригинале, действия в Destiny 2 делятся на игры типа "игрок против среды" (PvE) и "игрок против игрока" (PvP). Помимо обычных сюжетных миссий, PvE включает в себя "забастовки" для трех игроков, а также подземелья и рейды для шести игроков. Для каждого пункта назначения также доступен режим свободного блуждания, в котором проводятся массовые мероприятия, а также активности, недоступные в оригинале. Эти виды деятельности сосредоточены на исследовании мест назначения и взаимодействии с неигровыми персонажами. PvP содержит режимы, основанные на достижении целей, а также традиционные режимы игры на смерть.

Перед выходом Bungie сообщила, что на "Королеву ведьм" было оформлено более 1 миллиона предзаказов, и она "на пути к тому, чтобы стать самым предзаказанным дополнением в истории Destiny 2".

Оригинальная Destiny 2 в 2017 году получила массу наград, в том числе была признана "Лучшей игрой для ПК".