Суд присяжных поставил точку в деле убийства всемирно известного рэпера Jam Master Jay (настоящее имя Джейсон Мизелл) из группы Run-DMC. Виновным в убийстве музыканта, которое произошло 30 октября 2002 года в Нью-Йорке, признаны Рональд Вашингтон и Карл Джордан-младший, сообщает Reuters.

Приговор был вынесен после месячного судебного разбирательства в окружном суде США в Бруклине, где прокуроры вызвали свидетелей, которые находились в студии в ночь, когда 37-летний Мизелл был застрелен.

"Не секрет почему понадобились годы, чтобы выдвинуть обвинения и арестовать подсудимых. Свидетели в студии звукозаписи знали убийц, и они были напуганы тем, что им отомстят, если они будут сотрудничать с правоохранительными органами и опознают безжалостных палачей господина Мизелла", — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пейр журналистам у здания суда после вынесения приговора.

И Вашингтон, и Джордан были хорошо знакомы с Мизеллом, который, по версии прокуратуры, был убит в результате спора о выгодной сделке по распространению кокаина в Балтиморе. Вашингтон был другом детства, а Джордан - крестником Мизелла. Все они выросли в одном районе.

В 1980-х годах Мизелл и его коллеги по группе Run-DMC помогли ввести хип-хоп в мейнстрим благодаря хитам "It's Tricky" и каверу на песню Aerosmith "Walk This Way" с альбома-бестселлера 1986 года "Raising Hell".

В своих текстах и сценических шоу они выступали против нелегальных наркотиков. В конце 1980-х группа даже записала антинаркотическую социальную рекламу "Just Say No!" для Администрации по контролю за наркотиками США.

Но, как утверждают прокуроры из прокуратуры Бруклина, когда успех Jam Master Jay в музыкальной индустрии пошел на спад в 1990-х годах, он начал торговать кокаином, чтобы финансировать свою музыкальную карьеру. Прокуроры заявили, что Джордан и Вашингтон сговорились убить Мизелла после того, как музыкант отстранил их от участия в сделке по продаже наркотиков в Балтиморе на сумму около $200 000 долларов.

По версии прокуратуры, в ночь убийства Брайант, друг Джордана, которого Мизелл не знал, вошел через парадную дверь и впустил Вашингтона и Джордана через закрытый задний пожарный выход, оба были вооружены пистолетами, заявили прокуроры.

Мизелл поднялся с дивана, чтобы поприветствовать своего крестника. Джордан выстрелил ему в голову с расстояния нескольких сантиметров, убив его мгновенно, сообщили присяжным прокуроры. По их словам, все трое обвиняемых сбежали через несколько минут.

59-летний Рональд Вашингтон и 40-летний Карл Джордан-младший были признаны виновными по федеральным обвинениям в убийстве во время торговли наркотиками, но суд пока еще не объявил приговор: убийцам грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы.

