Певица Дженнифер Лопес рассказала что целый ряд звезд по разным причинам отказались принять участие в создании ленты This Is Me... Now, которая вышла в этом году. Об этом артистка рассказала в документальной ленте The Greatest Love Story Never Told, премьера которой состоялась 27 февраля.

Так Джей Ло отметила, что Тейлор Свифт отказалась от съемок из-за тура Eras. Другой звездой, которая сказала "Нет" стала Ариана Гранде, поскольку была занята в мюзикле "Зла: Часть первая".

Кроме того, по данным издания TMZ, в проекте Джей Ло также должны были появиться Снуп Догг, Лиззо, SZA, Бэд Банни, Энтони Рамос, Ванесса Хадженс, Джейсон Момоа, Дженнифер Кулидж и Хлои Кардашьян, однако никто из них не нашел времени.

Однако в фильме снялись София Вергара, Джейн Фонда и Тревор Ноа. Звезды сыграли знаки зодиака в воображаемом "Совете зодиака".

Фильм This Is Me... Now вышел 16 февраля вместе с одноименным альбомом.В июне певица отправится в первый за пять лет тур в поддержку релиза. По замыслу Лопес, This Is Me... Now - это продолжение пластинки This Is Me... Then (2002). Оба лонгплея вдохновлены, по ее словам, мужем артистки Беном Аффлеком.

Как сообщалось ранее, в новом клипе Дженифер Лопес появились платья украинских дизайнеров.