Группа Judas Priest презентовала еще один, уже четвертый сингл со своего будущего альбома Invincible Shield, который выйдет 8 марта 2024 года, сообщает Kerrang.

На этот раз музыканты поделились скоростной композицией The Serpent And The King ("Змей и Король"). В ней автор и исполнитель Роб Гэлфорд в образной форме размышляет о настоящем.

"Релиз Serpent And The King не может быть более актуальным сейчас, чувак", — заявил Гэлфорд в интервью Зейну Лоу.

Важно отметить, что вокалист Judas Priest неоднократно выражал свою поддержку Украине и украинцам после начала полномасштабного вторжения. И, комментируя новую песню группы, он снова заговорил о войне.

"Я не должен говорить об актуальных темах в ленте новостей. Но да, это так. Сейчас идет настоящая война, эта битва, которая происходит. Хорошей новостью является то, что битва всегда заканчивается в правильном месте, а именно: добро побеждает зло. Любовь всегда побеждает. Любовь всегда будет на вершине. Какой бы темной, какой бы мрачной, какой бы ужасной ни была ситуация, любовь победит, свет засияет, сила воцарится, и человечество будет прогрессировать. Это контекст всех образов и фантазий "Змея и короля", — пояснил музыкант.

