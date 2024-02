Соответствующий ролик ведомство опубликовало в социальной сети X (ранее Twitter).

"В рамках нашего последнего пакета военной помощи Великобритания предоставляет украинским вооруженным силам еще 200 ракет Brimstone — противотанковых ракет с точным наведением", — говорится в подписи к ролику.

На видео показана группа военнослужащих 99-й эскадрильи Королевских Военно-воздушных сил, которая загружает контейнеры на борт транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III.

Действий происходит на базе Королевских ВВС Бриз Нортон в Оксфордшире. Отсюда самолет с ракетами отправиться в одну из стран Восточной Европы, вероятно, в Польшу.

🎬 As part of our latest military aid package, the UK is providing 200 more Brimstone missiles, a precision-guided anti-tank missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid plays a crucial role in stalling Russian advances.



