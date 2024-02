В социальной сети Х он опубликовал карикатуру, на которой изображен украинский военный.

На опубликованной военный заглядывает в ящики с предоставленными боеприпасами, однако они есть только в двух из шести. В остальных лишь пустые обещания.

"Так видит нынешнюю поддержку Украины Западом один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка. К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно", - отметил Ринкевичс.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6