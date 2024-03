Поделиться:













Появление в Восточной Азии сапиенсов (Homo sapiens или человек разумный) 120 тыс - 70 тыс лет назад было связано с изменениями в азиатском летнем муссоне. К такому выводу пришили китайские ученые.

Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

Результаты исследования, проведенного научными сотрудниками Института окружающей среды Земли Академии наук Китая совместно с коллегами из Республики Корея, Испании и Великобритании, были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Формирование Homo sapiens, согласно генетическим исследованиям, происходило в Африке. Для Юго-Восточной Азии, наиболее густонаселенного региона мира, характерен муссонный климат. Ранее науке было неизвестно, как повлияли изменения в муссонной циркуляции на перемещение в Восточную Азию сапиенсов.

На основе данных с Лессового плато ученые реконструировали муссонную циркуляцию атмосферы в Азии в далеком прошлом, смоделировали палеоклимат Восточной Азии и среду обитания древнего человека. Было установлено, что в течение последних 280 тыс лет летние муссоны в Азии претерпевали периодические изменения, обусловленные солнечной радиацией, объемом льда в северном полушарии и парниковыми газами.

Исследовательская команда считает, что сапиенсы переселились из Африки в Восточную Азии 120 тыс - 70 тыс лет назад, когда климат в Юго-Восточной Африке становился суше, а в Восточной Азии ­– влажнее от усиления летних муссонов.

Таким образом, увеличение количества осадков и пышная растительность, вызванные усилением муссонов, послужили причиной миграции сапиенсов в Восточную Азию из Африки, говорится в статье.