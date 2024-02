Поделиться:













Скопировано



В сервисе Steam началась распродажа от издателя, студии Ubisoft. Игрокам предлагаются, как игры, которые уже считаются классикой, так и новинки из известных тайтлов. Со всеми предложениями можно ознакомиться в приложении сервиса или на сайте Steam.

Распродажа продлится до 20:00 по киевскому времени 29 февраля.

Среди интересных предложений можно выделить:

🎮 Assassin's Creed Valhalla (скидка 75%, стоимость в зависимости от версии составляет от 228 гривен до 534 гривен)

🎮 Far Cry 6 Game of the Year Edition (70%, 549 гривен)

🎮 Anno 1800 (75%, 228 гривен)

🎮 South Park: The Fractured But Whole (80%, 183 гривны)

🎮 Watch Dogs: Legion (85%, 137 гривен)

🎮 Riders Republic (75%, 217 гривен).

Также в рамках распродажи есть интересные предложения по комплектам игр. Так, например, комплект Assassin's Creed Bundle, в который входят 14 игр серии можно приобрести с дополнительной скидкой 10%, то есть за 1497 гривен.

Комплект Watch_Dogs идет со скидкой 87% и три игры вместе стоят всего 307 гривен.

Как сообщалось ранее, перед этим Steam устраивал большую распродажу от другой студии - Rockstar Games.