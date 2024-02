Поделиться:













Бас-гитара, которую окрестили "самой важной бас-гитарой в истории" за ее роль в записи многочисленных хитов Beatles, была украдена у музыканта в 1972 году, а на прошлой неделе была возвращена Маккартни. Об этом сообщает официальный сайт музыканта.

Проект The Lost Bass начал работу в 2018 году. Тогда организаторы призвали искать информацию о "самом важном басе в истории" - гитаре Höfner 500/1, которую музыкант приобрел в 1961 году за $38 долларов в Гамбурге.

Именно эту гитару можно услышать в песнях Love Me Do, She Loves You и Twist and Shout.

Пол Маккартни с гитарой Höfner 500/1. Фото: Марк и Коллин Хейворд/Redferns

Инструмент исчез в январе 1969 года, когда The Beatles находились в Лондоне. Теперь, согласно сообщению проекта, гитару удалось вернуть.

"Бас-гитара Пола Höfner 500/1 1961 года выпуска, которая была украдена в 1972 году, была возвращена. Гитара была аутентифицирована Höfner, и Пол невероятно благодарен всем причастным", — говорится в сообщении на сайте Маккартни.

