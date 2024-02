Поделиться:













Несмотря на усилия, которые прилагают сегодня для борьбы с гендерным неравенством, женщины составляют лишь треть работников в сферах науки и технологий. Чтобы преодолеть предубеждения, которые до сих пор существуют в обществе, важно ежедневно говорить о профессиональных достижениях женщин. Об этом заявил Сергей Токарев — IT-предприниматель и инвестор, соучредитель технологической компании Roosh — в своем Facebook-посте, приуроченном ко Дню женщин и девочек в науке.

"В компаниях экосистемы Roosh, мы уделяем много внимания достижению гендерного равенства. Потому что видим, что это правильно со всех точек зрения. С точки зрения бизнеса — это много инновационных решений, которые рождаются в командах с равным соотношением мужчин и женщин. Несмотря на усилия на уровне бизнеса и государства, глобально проблема гендерного дисбаланса остается актуальной. Не только в сфере ІТ", — поделился бизнесмен.

Токарев также рассказал о деятельности украинского образовательного проекта STEM is FEM, который популяризирует науку среди украинских девушек. Проект занимается неформальным образованием, поощряет молодежь выбирать STEM-специальности и знакомит с женщинами-исследовательницами. В рамках различных активностей — образовательных модулей, курсов, вебинаров — украинские и зарубежные экспертки делятся с девушками теми soft skills, которые могут усилить hard skills, полученные в школах и университетах.

Еще одной целью проекта является создание сообщества единомышленниц, которые будут поддерживать и мотивировать друг друга.

Одной из участниц комьюнити STEM is FEM является 18-летняя Юлия Ткаченко. В старших классах школы девушка начала исследовать беспилотники. Тогда она выяснила, что у Bayraktar есть недостаток: такому БПЛА трудно работать в плохую погоду, поскольку в условиях снега, дождя или тумана ему сложно прицелиться. Поэтому Юлия предложила решение проблемы: добавить на беспилотник лазерный прицел. Учась в 11 классе, девушка вместе с профессором Национального авиационного университета разработала радиолокационную станцию для украинских военных. Сейчас Юлия — студентка Факультета экономических наук Киево-Могилянской академии и занимается IT-стартапом в сфере здравоохранения.

Другой участницей сообщества является Надежда Касянчук, которая учится на последнем году магистратуры в Университете им. Адама Мицкевича в Польше. Девушка изучает медицинскую биотехнологию и работает с геномными данными — в частности, исследует изменения микробиома у пациентов с болезнью Паркинсона. Надежда является соавторкой 11 статей, опубликованных в изданиях, которые индексируются базой Scopus. За 2023 год девушка получила четыре награды на престижных международных конференциях в Германии, Словакии, Молдове и Латвии. А еще Надежда преподает курс "Human Genetics & Society" в Киевской школе экономики.

Такие проекты, как STEM is FEM, выполняют важнейшую функцию: они не только внедряют образовательные инициативы, но и служат основой для создания мощных комьюнити для женщин в STEM-отраслях. Развивая такие инициативы, Украина движется не только к справедливому обществу, но и к более развитой экономике: согласно данным Глобального института McKinsey & Company, уменьшение гендерного разрыва может увеличивать ВВП страны.

STEM is FEM — образовательный проект популяризации STEM-специальностей (Science, Technology, Engineering and Mathematics) среди девушек. Проект объединяет единомышленников, создает сообщество, в котором девушки поддерживают друг друга, делятся идеями и развиваются вместе. STEM is FEM был инициирован украинским IT-предпринимателем и соучредителем технологической компании Roosh Сергеем Токаревым. В 2023 году Министерство иностранных дел Украины наградило проект званием "Почетный посол Украины в сфере научно-образовательной дипломатии".