Среди обломков сложенных в картонную коробку очень сильно выделяется довольно нестандартный элемент квадратной формы с рулевыми поверхностями и штрихкодом.

И в нем действительно достаточно легко узнать хвостовую часть высокоточной бомбы GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Именно она является частью GLSDB совместно с реактивным двигателем от неуправляемого реактивного снаряда M26. И если сразу исключить вариант того, что Украина получила просто бомбы SDB, никаких других вариантов, кроме GLSDB, не остается.

Враховуючи те, що від самої бомби окрім хвостової частини нічого не залишилось, то мова також йде й про перше успішне бойове використання GLSDB Збройними Силами України та взагалі перше бойове використання цієї системи у світі.

Russian media published footage of what looks to be GLSDB tail wreckage, reportedly found yesterday near Kreminna, occupied Luhansk region. pic.twitter.com/QsemcvfIwy