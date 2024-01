Об этом в социальной сети Х (бывшая Twitter) написал редактор "Радио Свобода" по Европе Рикард Джозвяк со ссылкой на слова главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля.

Утверждается, что решение по использованию активов послы ЕС дадут в среду. После этого средства отложат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.

EU foreign policy chief Borrell says there is political agreement among 🇪🇺 member states to use proceeds from frozen 🇷🇺 assets. Should be green lighted by Eu ambassadors on Wed. first putting aside the proceeds into a separate account, then using them for 🇺🇦