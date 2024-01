Авторы Wolfenstein показали первый геймплей игры Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle динамично сочетает эпизоды с линейным повествованием и свободным передвижением. У игроков будет возможность перемещаться по некоторым локациям, например, в поисках секретов. Авторы игры сообщили, что в их экшене игроки "не просто будут управлять Индианой, а они станут им".

Геймплей гри Indiana Jones and the Great Circle. Фото: MachineGames

Роль Индианы Джонса в игре исполнил Трой Бейкер (Букер Девитт в BioShock Infinite и Джоэл в The Last of Us).

Исполнительным продюсером экшена выступил Тодд Говард, который, по его словам, всегда мечтал создать игру об Индиане Джонсе.

