Автори Wolfenstein показали перший геймплей гри Indiana Jones and the Great Circle

Indiana Jones and the Great Circle динамічно поєднує епізоди з лінійним оповіданням та вільним пересуванням. У гравців буде можливість переміщатися деякими локаціями, наприклад, у пошуках секретів. Автори гри повідомили, що в їхньому екшені гравці "не просто керуватимуть Індіаною, а вони стануть ним".

Роль Індіани Джонса в грі виконав Трой Бейкер (Букер Девітт у BioShock Infinite та Джоел у The Last of Us).

Виконавчим продюсером екшену виступив Тодд Говард, який, за його словами, завжди мріяв створити гру про Індіану Джонса.

