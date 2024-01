EA показали геймплейный трейлер Plants vs. Zombies 3

Plants vs. Zombies 3. Фото: Electronic Arts

Студии Electronic Arts и PopCap Games объявили об ограниченном запуске игры Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia. Пока что условно-бесплатная мобильная игра доступна лишь для жителей Великобритании, Нидерландов, Австралии, Ирландии и Филиппин, но список стран будет расширяться, сообщается в заявлении EA.

"Мы очень рады сообщить, что игра "Растения против зомби™ 3: Добро пожаловать в Зомбурбию" (Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia) мягко запущена!Игроки в Великобритании, Нидерландах, Австралии, Филиппинах и Республике Ирландия будут иметь ранний доступ, а другие страны появятся позже. Команда упорно работала над тем, чтобы предоставить всем лучший опыт PvZ, на который мы способны, и мы не можем дождаться, когда вы присоединитесь к нам в саду - начиная с сегодняшнего дня!", - отметили в Electronic Arts.

Полноценный запуск ожидается до конца текущего года. О существовании Plants vs. Zombies 3 известно с 2021 года, но игра долгое время находилась в режиме тестирования.

В честь анонса разработчики опубликовали геймплейный трейлер.

Отмечается, что Plants vs. Zombies 3 будет сюжетной эпизодической игрой.А игроки получат возможность кастомизировать собственный участок.

Первая часть Plants vs. Zombies вышла в 2009 году.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам экспертов стоимость рынка мобильных игр достигнет $270 млрд к 2032 году.