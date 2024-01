Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store в рамках внутренних акций бесплатно раздает одну из самых успешных игр во вселенной Marvel - Стражи Галактики. Получить игру можно через приложение или на сайте Epic Games Store.

Marvel's Guardians of the Galaxy - однопользовательский экшен от студии Eidos Montreal, известной по перезапуску Deus Ex. Игра получила теплые отзывы критиков и игроков, а также награду за лучший сюжет на The Game Awards 2021.

События игры происходят через несколько лет после масштабной межгалактической войны, когда вселенная все еще оправляется после ее разрушительных последствий. Среди тех, кто ищет выгоду в этой ситуации - команда Стражи галактики во главе с Питером Квиллом (Звездным Лордом), которая надеется найти легкую прибыль во время своих авантюрных путешествий по вселенной. Во время одной из миссий команда вызывает небольшой казус, высвобождающий могущественное создание, известное как Магус, которое вскоре захватывает разум Ники Голд, кадета полицейской организации Корпус Нова, и через Великого Объединителя Рейкера, основателя Вселенской Церкви Истины, пытается поработить галактику.

Боевая механика была разработана таким образом, чтобы поощрить игрока пробовать различные комбинации приемов, но и чрезмерно не наказывать его, если тот будет использовать какой-то один подход. Разработчики стремились сделать бои сфокусированными и одновременно динамичными, иногда используя подход "беги и стреляй", который используется в одноименных шутерах. Что касается головоломок в игре, то они создавались с упором на взаимодействие игрока с другими персонажами и построены так, чтобы игрок не тратил слишком много времени на их решение.

Отдельного внимания заслуживают диалоги в игре. В отличие от типичного для видеоигр формата, когда разговоры между персонажами происходят либо во время кат-сцен, либо в конкретных местах игры, которые предусмотрены сценарием, в Стражах Галактики Marvel герои постоянно ведут между собой разговоры во время всей игры, при этом диалоги напрямую связаны с действиями именно игрока.

На OpenCritic средний балл игры составляет 82 из 100, а в Steam 94% положительных отзывов на основе 25 тысяч обзоров.

Возможность бесплатно получить игру будет действовать до 18:00 (по киевскому времени) 11 января. В остальное время стоимость игры в Epic Games Store составляет 1399 грн.

