Группа Rage Against the Machine сообщили о распаде

Барабанщик Rage Against the Machine Брэд Уилк сообщил фанатам группы, что тур воссоединения "Public Service Announcement" не будет завершен, а сама группа не продолжит деятельность ни в какой форме. Соответствующее сообщение музыкант разместил у себя на странице в Instagram.

"Я знаю, что многие люди ждут, когда мы объявим новые даты всех отмененных шоу RATM. Я не хочу накручивать ни людей, ни себя. Итак, хотя были определенные разговоры о том, что это может произойти в будущем... Я хочу сообщить вам, что RATM (Тим, Зак, Том и я) больше не будет гастролировать или играть вживую. Мне жаль тех из вас, кто ждал, когда это произойдёт. Я бы очень хотел, чтобы это было... От всего сердца... Спасибо каждому, кто когда-либо поддерживал нас.", — написал Брэд Уилк.

Как известно, это уже третье прощание для группы. Они также заявляли о распаде в 2000 и 2011 годах.

Rage Against the Machine включены в Зал славы рок-н-ролла. Группа дважды становилась лауреатом премии "Грэмми": в номинациях "Лучшее исполнение в жанре металл" (песня "Tire Me") и "Лучшее исполнение в жанре хард-рок" (песня "Guerrilla Radio"). Первый альбом группы включен в "Список 500 лучших альбомов всех времен" по версии журнала "Rolling Stone".

