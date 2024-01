Китайский кинорынок демонстрирует уверенную динамику восстановления, а общие кассовые сборы за 2023 год превысили ¥54,91 млрд (более $7,75 млрд). Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

Эта цифра ниже рекордных показателей 2019 и 2018 годов, превысивших ¥60 млрд, однако близка к уровню 2017 года, что делает ее четвертыми по величине кассовыми сборами в истории китайского кинематографа.

Как свидетельствуют данные, опубликованные Государственным управлением кинематографии КНР, за год было продано почти 1,3 млрд билетов на кинопоказы.

Отечественные фильмы принесли в КНР более ¥46 млрд кассовых сборов, что составляет 83,77% от их общего объема по стране.

В топ-10 кассового чарта доминируют отечественные фильмы: первое место заняла остросюжетная комедия "Полноводная красная река" ("Full River Red") , на втором и третьем местах расположились соответственно фантастический блокбастер "Блуждающая Земля 2" ("The Wandering Earth II") и криминальная драма "Ставок больше нет" ("No More Bets").

Профессор Китайской академии искусств Чжи Фэйна подчеркнула, что в этом году качество отечественных фильмов заметно повысилось, они были посвящены традиционной китайской культуре и отражали реальную жизнь, эмоционально воздействуя на зрителей.

Оценивая итоги 2023 года, стоит отметить высокие кассовые сборы в ключевые для кинопрокатчиков сезоны, включая праздник Весны (китайский Новый год по лунному календарю) и летние каникулы.

За минувший год появилось большое количество молодых китайских режиссеров, актеров и сценаристов, которые стали важной силой, способствующей росту индустрии.

По мнению экспертов, их работы демонстрируют большие перспективы и потенциал.

Режиссер Го Фань и его команда, создавшие нашумевшую франшизу "Блуждающая Земля" ("The Wandering Earth"), неустанно работают над тем, чтобы перенести китайскую научную фантастику на большой экран. Команда, создавшая анимационный фильм "Чанъань" ("Chang An"), постаралась рассказать о жизни "бессмертного поэта" Ли Бо во времена династии Тан (618-907). В боевике "Рожденные летать" ("Born to Fly") драматически показано, как элитные пилоты Китая испытывают новые истребители.

"Истории рассказаны в доступной и энергичной манере", – прокомментировал один из интернет-пользователей.

"Я c нетерпением жду продолжения "Блуждающей Земли", – написал другой посетитель соцсетей.

Являясь средством культурного обмена, киноиндустрия играет важнейшую роль в развитии контактов и взаимного обучения между различными цивилизациями.

За прошедший год импортные блокбастеры разных жанров обогатили китайский кинорынок, а ряд отечественных фильмов, "вышедших в мир", поразили иностранную публику очарованием китайской культуры.

В разных странах на большие экраны вышли фантастический блокбастер "Блуждающая Земля 2" и мифологическая эпопея "Возвышение в ранг духов: Королевство штормов" ("Creation of the Gods I: Kingdom of Storms").

Отечественные фильмы КНР, такие как "Скрытый клинок" ("Hidden Blade"), "Единственный и неповторимый" ("One and Only") и "Затерянные в звездах" ("Lost in the Stars") также были представлены на экранах зарубежных кинотеатров.

В 2023 году КНР провела фестивали и выставки китайского кино в таких странах, как Кения, ЮАР и Нигерия что позволило иностранным кинематографистам глубже понять китайские фильмы.

Помимо этого, в прошлом году в КНР была учреждена премия "Золотая панда", которая присуждается различным мировым кинодеятелям за достижения в области художественного кинематографа, телевидения, документального кино и анимации, демонстрируя усилия по расширению кинематографических обменов между Китаем и остальным миром.