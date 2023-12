В ночь на 31 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с трех направлений: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарская и Курская область – страна-агрессор РФ. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, сообщается, что всего было зафиксировано 49 вражеских беспилотников Shahed-136/131. Также враг нанес удар по городу Харьков шестью зенитными управляемыми ракетами "С-300".

Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности на Харьковщине, Херсонщине, Николаевщине и Запорожье.

В разных регионах Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны, истребительной авиацией и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил был уничтожен 21 "шахед" врага.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, за прошедшие сутки, 9 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили еще 960 российских оккупантов, 8 танков и 30 артиллерийских систем.

Также сообщалось о том, что в субботу, 30 декабря, российские войска совершили 11 безуспешных штурмовых действий на левобережье Херсона, но Силы обороны удерживают занятые позиции.