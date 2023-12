Просветительское шоу о криптовалютах и ​​блокчейне ВуНі , основателем которого является CEO компании WhiteBIT Владимир Носов, стало победителем премии Davos Communications Awards 2023 в номинации "Коммуникации в эпоху крипто". Победители были объявлены во время церемонии награждения 12 декабря 2023 года.

ByHI – это YouTube-шоу, основателем и ведущим которого является Владимир Носов, основатель и CEO одной из самых крупных криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT. Ранее проект назывался Gagarin Show, но с сентября 2022 года его новое название – УхоНОС (сокращенно – блокчейне ВуНі). В выпусках ведущие Владимир Носов и Глеб Ушаков в развлекательном формате знакомят зрителей со всеми нюансами сферы крипт и блокчейнов. Аудитория шоу – как опытные криптаны, так и только знакомящиеся с пространством Web3.

“Мы создали первый в своем роде проект, который в итоге стал лучшим. Чрезвычайно горжусь командой, которая в течение четырех лет, несмотря на ковид, войну, все же задает уровень. Мы еще раз доказали, что о крипте и блокчейне можно рассказывать интересно и с юмором. Благодарны нашим зрителям за благосклонность и преданность в течение лет. Спасибо, что вы, как мы, верите в развитие сферы крипты в Украине”, – заявил Владимир Носов.

В этом году больше всего наград Davos Communications Awards 2023 получили украинские и бразильские специалисты в сфере коммуникаций. Среди представителей Украины победителями стали: Киевский городской совет (получил золото в категории Digital Agency of the Year); Новая Почта (получила золото в номинации Best Public Relations Campaign); DTEK Renewable (стал победителем в номинации Best Use of Brand). За отличный коммуникационный ответ на полномасштабное вторжение России отметили сразу три представителя из Украины: Киевский городской совет (золото), Новая Почта (серебро) и Ukrainian PR Army (бронза). В целом украинские компании завоевали первенство в пяти из 28 общих номинаций.

Davos Communications Awards 2023 – премия, начатая World Communications Forum Association. Ею каждый год отмечают лучшие проекты специалистов по связям с общественностью и коммуникаций со всего мира.