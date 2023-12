Масштабная зимняя распродажа началась в Steam 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В ее рамках в цифровом магазине появились скидки на тысячи игр, в том числе от ведущих издателей.

Примеры скидок на известные тайтлы:

🎮 Baldurs Gate 3 – скидка 10%;

🎮 Forza Horizon 5 – 50%;

🎮 Cyberpunk 2077 – 50%;

🎮 Sekiro: Shadows Die Twice – 50%;

🎮 The Last of Us. Part 1 – 33%;

🎮 FC 24 – 60%;

🎮 Hogwarts Legacy – 50%;

🎮 Diablo IV – 40%;

🎮 Lies of P – 20%.

Акция продлится до 4 января 2024 года.

Как сообщалось ранее, в PlayStation Store началась рождественская распродажа. Там скидки достигают 75%.