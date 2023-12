По состоянию на ноябрь 2023 года объем продаж рынка видеоигр составил 184 миллиарда долларов, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика аналитических компаний Newzoo, Sensor Tower, GfK и Circana, а также издания Famitsu, сообщает Games Industry.

Из общего объема продаж на долю мобильных игр пришлось 49%, на консольные игры - 29%, на компьютерные игры - 21%, а на браузерные ПК-игры - 1%.

Выручка от продажи цифровых игр составила 174,5 миллиарда долларов, что на 0,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка от физических изданий - 9,5 миллиарда долларов, что на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Что касается конкретных игр, то Hogwarts Legacy от Avalanche Software, события которой происходят в мире Гарри Поттера, стала самой продаваемой игрой в США и Великобритании. В Японии лидером стала The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Также 2023 год в индустрии отметился ростом внимания медиа к ней. В пятерку игр с наибольшим количеством упоминаний в СМИ также вошли Diablo IV - 51 363, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 39 330, Fortnite - 28 503 и Cyberpunk 2077 - 25 853.

Среди игровых подразделений и компаний лидером по количеству упоминаний в СМИ стала Xbox - 308 834 статей. На второй строчке расположилась PlayStation - 268 085, а на третьей Nintendo - 244 424.

Fortnite стала самой популярной игрой в TikTok. Видео с ней набрали 2,9 миллиарда просмотров. На втором месте расположилась Grand Theft Auto V - 2,8 миллиарда, а на третьем Roblox - 1,8 миллиарда.