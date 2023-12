Юбисофт готовит новую игру из серии Might & Magic, которая будет называться Fates

Might and Magic Fates. Фото: Kurakasis

Один из самых известных разработчиков видеоигр в мире, французская компания Ubisoft готовится к релизу неанонсированной игры серии Might and Magic.

Пользователь X (Twitter) Kurakasis заметил, что Ubisoft приобрела доменные имена mightandmagicfates.com и might-and-magic-fates.com.

Учитывая тот факт, что ранее Ubisoft Shanghai выложила список вакансий, из которого стало известно, что шанхайское отделение компании разрабатывает новую "ААА-игру Might & Magic", то можно предположить, что следующая игра в серии Might & Magic получит название Fates.

Также известно, что на этот проект студия искала специалиста, который имеет опыт разработки игр с открытым миром, поэтому Fates должна стать RPG в открытом мире.

Последняя пронумерованная часть серии, Might & Magic X: Legacy, вышла 2014 году для ПК. Это была первая основная игра Might & Magic за 12 лет. Между релизами Might & Magic X и Fates также пройдет минимум 10 лет.

