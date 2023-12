Об этом сообщило аргентинское издание Buenos Aires Herald.

"Либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины в 11:57 утра в воскресенье на церемонии в переполненном конгрессе", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что инаугурация Милея открывает эру правого экономического либерализма, который резко контрастирует с перонизмом и перераспределительной политикой уходящего президента Альберто Фернандеса.

Присягу главы аргентинского государства Милей принес под скандирование "Либертад! Либертад!".

Предыдущий президент Аргентины Фернандес надел ему на плечи президентский пояс и вручил президентский посох — символы власти страны.

Милей нарушил традицию, произнеся свою инаугурационную речь на ступенях Конгресса Аргентины, а не в зале заседаний. В своей речи, в которой смешались ссылки на историю и экономическую теорию с характерными для него хриплыми выкриками, он заявил, что Аргентина приняла идеи свободы и готовится к переменам.

Javier Milei addressed the assembled crowds from the steps of Congress 🏛️



"For gradualism, you need financing, and unfortunately I have to say this again: there is no money," said the president. pic.twitter.com/3Ktvno8F9g