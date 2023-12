Об этом пресс-служба компании "Укрзализныця" сообщила в воскресенье, 10 декабря.

В компании рассказали, что Киев и Варшава согласовали все вопросы перевозки грузовиков с помощью железнодорожного транспорта.

Планируется, что такие перевозки будут осуществляться регулярно по маршруту Скнилов (Украина) — Славкув (Польша).

После прибытия в пункт назначения грузовики продолжат движение автомобильными путями.

В "Укрзализныце" поблагодарили Киевскому отделению Ассоциации автомобильных перевозчиков Украины, представители которых смогли уговорить перевозчиков отправить грузы по железной дороге.

Также компания поблагодарила Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за обеспечение безопасности поезда.

Компания также показала видео процесса разгрузки поезда, который доставил грузовые автомобили в Польшу.

🚊🚚 A batch of trucks arrived in Poland by rail. The Ukrainian and Polish sides have agreed on all issues regarding transportation and customs and border procedures 🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/mAN9etyiCz