Соответствующий ролик британское военное ведомство опубликовало на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Это Авдеевка. В 2022 году Россия планировала захватить этот город и весь Донбасс всего за 10-14 дней. Вместо этого в результате последних штурмов число российских потерь возросло на 90%", — говорится в сообщении.

На видео видно последствия многочисленных артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок города.

На кадрах то и дело видны разрушенные многоэтажные здания и воронки от взрывов авиабомб.

Также на видео можно увидеть упавший с моста через реку российский танк.

Судя по растительности, видео было сделано около месяца назад или более.

