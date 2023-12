Warner Bros. Discovery анонсировал ряд сериалов, которые планирует выпустить на сервисе HBO Max в 2024 году. Промо-ролик, на котором можно увидеть кадры будущих проектов, опубликован на Youtube-канале сервиса.

Так, в ролике есть ранее неопубликованные кадры из будущего сериала "Пингвин" с Колином Фарреллом в главной роли. Сериал "Пингвин" является спинофом фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза и рассказывает историю Освальда Кобблпота, который превращается из униженного человека в известного гангстера в мрачном городе Готэм. Ожидается, что сериал выйдет на платформе в конце следующего года.

Также в видео можно увидеть кадры мини-сериала от режиссера Пак Чан Ука и студии A24 - The Sympathizer ("Поющий"). Продюсером проекта выступил Роберт Дауни-младший, также он играет одну из главных ролей.

Кроме того, подборка Max упоминает и приквел к фильму "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга - сериал "Добро пожаловать в Дерри".

В трейлере также упоминаются комедийный сериал Curb Your Enthusiasm, второй сезон документального сериала The Jinx, третий сезон Industry и четвертый и последний сезон My Brilliant Friend.

