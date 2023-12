Amazon Prime Video опубликовали новый трейлер сериала "Fallout". Тизер размещен на странице компании на Youtube.

"Fallout" - это очередная попытка сделать телесериал на основе компьютерной игры. Известно, что телевизионный проект не является прямой адаптацией какой-либо части серии игры, а лишь события сериала происходят во вселенной франшизы. Действие сериала разворачивается в 2296 году, через 9 лет после событий игры "Fallout 4", и 219 лет после ядерной войны.

Ранее также было объявлено, что сериал "Fallout" стартует в апреле 2024 г. Режиссером проекта выступает Джонатан Нолан - младший брат выдающегося режиссера Кристофера Нолана. Джонатан также является автором сценария к фильмам - Memento ("Мементо"), The Prestige ("Престиж"), The Dark Knight ("Темный рыцарь") и Interstellar ("Интерстеллар"), а также является одним из сценаристов и режиссеров сериала Westworld ("Мир Дикого Запада").

Компания "Bethesda", которая владеет франшизой на игровую серию, подтвердила свое участие в проекте. Авторы сериала консультировались с разработчиками последних двух номерных частей серии. По словам руководителя студии "Bethesda" Тодда Говарда, история и персонажи сериала соответствуют канону игры. А само шоу Говард назвал "драматическим и мрачным".

Как сообщалось ранее, другой сериал, сделанный по мотивам игры, "The Last of Us" (Последние из нас) получит продолжение, второй сезон начнут снимать в феврале 2024 года.