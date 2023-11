Об этом Министерство обороны Литовской республики сообщило в социальной сети X (ранее Twitter).

"Еще одна доставка из Литвы добралась украинской земли. Пусковые установки NASAMS сейчас на месте", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что литовская армия передала оборудования, необходимое для работы пусковых установок.

Кроме того, были переданы автомобили повышенной проходимости для персонала NASAMS.

Отмечается, что часть дополнительного оборудования для NASAMS была получена от Норвегии.

