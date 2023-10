Об этом в своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил OSINT-аналитик Брэди Африк.

OSINT-аналитик проанализировал спутниковый снимок аэропорта, сделанный 29 октября, и сравнил его с изображением от 29 сентября.

На свежем снимке видно полное отсутствие вертолетов россиян в аэропорту Бердянска.

Russian helicopters left Berdyansk airport in southern Ukraine after Ukrainian forces struck the site with ATACMS earlier this month. pic.twitter.com/Aj1y5cYlAm