Ночью 29 октября российские оккупанты атаковали Украину пятью ударными БпЛА типа Shahed и управляемой авиационной ракетой Х-59. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Пуски "Шахедов" были осуществлены с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – страна-агрессор РФ), ракета Х-59 – с самолета Су-34 (из воздушного пространства Белгородской области РФ).

Ракета была направлена по объектам в Миргородском районе Полтавской области. Предварительно без потерь и серьезных последствий.

Все ударные БПЛА противника уничтожены силами и средствами Воздушных сил в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Иран модернизировал дроны-камикадзе Shahed-136. Теперь их турбореактивный двигатель, вероятно, не будет гудить как мопед. Однако неизвестно, залетали ли уже такие "бесшумные" беспилотники в воздушное пространство Украины.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты модернизировали дроны "Ланцет", увеличив их дальность полета почти вдвое.