Об этом репортер CNN Наташа Бертранд сообщила со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

По ее словам, Остин заявил о намерении США укрепить свои позиции в регионе на фоне нападения движения ХАМАС на Израиль.

Глава Пентагона поручил перебросить авианосец Джеральд Р. Форд вместе с авианосной группой в восточную часть Средиземного моря.

Secretary of Defense Austin announces DoD will strenghten its posture in the region, near Israel: "I have directed the movement of the USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group to the Eastern Mediterranean."



