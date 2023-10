Силы территориальной обороны ВСУ это самый молодой и один из многочисленных родов войск в Вооруженных Силах Украины. Подавляющее большинство его бойцов – это бывшие граждане, ушедшие 24 февраля добровольцами защищать свои семьи и города от российской фашистской агрессии.

С началом войны России против Украины в ряды ТРО ВСУ вместе с людьми военной профессии – танкистами, артиллеристами, ракетчиками и саперами в армию пришли журналисты и операторы, актеры и режиссеры, которые видели свой гражданский долг в том, чтобы каждый день рассказывать Украине и миру о войне в нашей стране.

«Именно из этих специалистов началось формирование специального и уникального подразделения Службы по связям с общественностью Командования Сил ТрО ВСУ – ТРО Медиа. Его скелет составляли режиссер Ахтем Сеитаблаев, актеры Алексей Тритенко, Сергей Коршиков, Олесь Кацион, Дмитрий Оцупок, журналисты Георгий Спасокукоцкий, Иван Абрамов, к которым впоследствии присоединились многие другие специалисты».

Об этом в комментарии порталу Prompolitinform рассказывает начальник Службы по связям с общественностью Командования Сил ТрО ВСУ полковник Алексей Дмитрашковский, который и был автором идеи создания ТРО Медиа.

За время своей службы военнослужащие ТРО Медиа сняли тысячи сюжетов и десятки тысяч фотографий, фиксирующих каждое преступление российских оккупационных войск в Украине и кадры героического сопротивления украинского народа и сил обороны Украины. К примеру скажу, что только за июль 2023 специалистами подразделения было снято и смонтировано более 120 сюжетов с передовой.

Для истории отмечу, что первое упоминание этого подразделения появилось в СМИ и соцсетях 5 декабря 2022 года, хотя и к этому времени уже велась работа отдельными группами по своим направлениям.

В художественном арсенале ТРО Медиа проекты разного калибра: художественные фильмы и документальные фильмы, телевизионные репортажи и фото с «нуля», образовательные проекты, благотворительные мероприятия в партнерстве с волонтерами.

Широкой общественности наиболее известны художественный фильм «Мирный-21» режиссера Ахтема Сеитаблаева и документальная лента «По ту сторону мира» о преступлениях и зверствах российских войск в Буче, Бородянке и Гостомеле.

– Основной целью фильма было засвидетельствовать всему миру военные преступления, которые совершались во время оккупации на территории Бучанского района Киевской области, и показать последствия, которые принес с собой русский мир на украинскую землю, – говорит режиссер фильма полковник Алексей Дмитрашковский.

Фильм был переведен на английский, болгарский, чешский и словацкий языки. В США эта лента только за первые несколько дней набрала в социальной сети более 600 тысяч просмотров.

Кроме исторического и эмоционального аспекта, фильм имеет и важную юридическую составляющую. Документирование событий и свидетельств очевидцев, собранные во время съемки этого фильма, переданы комиссии, которая собирает доказательства российской агрессии в Украине и будут вовлечены в доказательную базу и направлены в Международный военный трибунал.

Помимо этой ленты менее чем через год ТРО Медиа создали цикл документальных фильмов «Готовы к сопротивлению» о формировании 114-й, 107-й и 105-й бригад ТРО ВСУ.

Известна ТРО Медиа еще и собственными фотовыставками, организацией работы на передовой иностранных журналистов, программами для международной аудитории, в частности UKRAINE/INSIDE, UKRAINE IN THE KNOW, а также аналитически информационными программами, одну из которых ведет известный политолог Александр Мусиенко.

Впрочем, прежде всего ТРО Медиа – это оперативная и проверенная информация с передовой, сбор которой обеспечивают мобильные съемочные группы на основных направлениях линий боевого столкновения.