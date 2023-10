Китайские исследователи обнаружили новый вид панголинов, основываясь на геномных данных, полученных из чешуи панголинов. Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

Новый вид панголинов получил название Manis mysteria или Asian mysterious pangolin. Отмечается, что с тех пор, как исследователи обнаружили последнего вида панголинов - филиппинского панголина, прошло более 100 лет.

Известно, что панголины являются одними из самых распространенных нелегально торгуемых диких млекопитающих в мире. До открытия этого нового вида было известно всего восемь видов, все они были занесены в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы (МСОП), а три из них относятся к категории "находящихся под критической угрозой исчезновения".

"Новый вид был обнаружен в ходе молекулярной видовой идентификации контрабандных чешуй панголинов, изъятых в китайской провинции Юньнань и САР Сянган, когда был обнаружен новый митохондриальный гаплотип, – сообщил научный сотрудник Юньнаньского университета Юй Ли, участвовавший в совместном исследовании.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.