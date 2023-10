В ночь на 1 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда – ТОТ Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – страна-агрессор РФ). Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Всего были зафиксированы пуски около 30 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины было уничтожено 16 "шахедов".

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Также Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив около 40 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 30 вражеских "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.