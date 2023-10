В Китае введена в эксплуатацию высокоскоростная железная дорога через море, скорость движения поездов по которой достигает нового максимума в своем роде. Она соединяет города Фучжоу и Сямэнь (провинция Фуцзянь, Восточный Китай) на западном берегу Тайваньского пролива. Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

Из города Фучжоу, административного центра провинции Фуцзянь, отправился скоростной поезд "Фусин", что ознаменовало открытие движения по линии ВСЖД Фучжоу-Сямэнь-Чжанчжоу протяженностью 277 км. Максимальная скорость движения поездов на ней составляет 350 км/ч.

По сообщению корпорации China State Railway Group Co., Ltd, это первая в Китае высокоскоростная железная дорога через море, проектная скорость движения поездов по которой достигает 350 км/ч.

Эта ж/д линия со станциями в городах Фучжоу, Путянь, Цюаньчжоу, Сямэнь и Чжанчжоу является новым крупным инфраструктурным проектом, направленным на содействие взаимосвязанности в провинции Фуцзянь, где на протяжении долгого времени выбор и эффективность транспорта ограничивались горным рельефом.

Новая железная дорога сократила время в пути между городами Фучжоу и Сямэнь, который является экономическим центром и горячим туристическим направлением провинции, менее чем до часа. Самая быстрая поездка на поезде раньше занимала около 1 часа 20 минут.

С железной дороги открывается захватывающий вид на море, так как 19,9 км ее участка проложено над морем. Она пересекает три прибрежных залива – залив Цюаньчжоувань, залив Мэйчжоувань и залив Аньхайвань – по мостам, которые, по словам инженеров, было чрезвычайно сложно построить.

"В ходе строительства этой ж/д линии возникли почти все проблемы, с которыми сталкивались при осуществлении предыдущих проектов ВСЖД", – сказал Ли Пинчжо, руководитель проекта компании China Railway Siyuan Survey and Design Group Co., Ltd., занимавшейся проектированием этой железной дороги.

"При строительстве трех мостов были успешно преодолены трудности, связанные с сильными ветрами, высокими волнами, глубоководьем и коррозийностью морской среды", – сказал Ли Пинчжо, добавив, что "была укреплена сейсмопрочность железной дороги, поскольку она проходит через район с высоким сейсмическим риском".

Эта железная дорога является последним важным дополнением к разветвленной сети высокоскоростных железных дорог Китая. К концу 2022 года Китай располагал 42 тыс км действующих ВСЖД, занимая первое место по этому показателю в мире, а протяженность высокоскоростных железных дорог, на которых поезда регулярно курсируют со скоростью 350 км/ч, по состоянию на июнь 2022 года приблизилась к 3 200 км.