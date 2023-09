Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом).

"Более 2000 ударных БпЛА типа "Шахед" Россия уже выпустила по Украине. Первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили ровно год назад — 13 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

На протяжении этого года российские оккупанты выпускали по целям в Украине в среднем по 5,5 дронов ежедневно.

Общая стоимость выпущенных по Украине составляет от 40 до 100 млн долларов.

Отмечается, что на эту сумму можно было бы обеспечить средними пенсиями от 200 до 500 тысяч жителей России.

Год назад, 13 сентября 2022 года, украинский военнослужащий опубликовал фотографии первого сбитого дрона-камикадзе Shahed-136, который оккупанты применили на Купянском направлении.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS