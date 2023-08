Умер легендарный итальянский певец Сальваторе Кутуньо, которого называли простоТото Кутуньо. Звезде, чьи треки остаются актуальными уже десятки лет, было 80 лет. Об этом сообщили в агентстве ANSA.

Культовый артист и автор песен скончался 22 августа около 16:00 в больнице Сан-Рафаэле в Милане, куда он был госпитализирован. Новость журналистам подтвердил менеджер артиста.

Представитель звезды заявил, что "после продолжительной болезни певца стало хуже". Исполнитель, по его словам, страдал последние несколько месяцев. Около 15 лет назад стало известно, что у звезды обнаружили онкологию, но стала ли она причиной смерти – неизвестно.

Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане (Италия).

Самые известные хиты Кутуньо La Mia Musica, Solo Noi и L'italiano. Он также писал песни для своих коллег, среди которых Et Si Tu N'existais Pas и Salut для французского певца Джо Дассена, Amore No, Soli и Il Tempo Se Ne Va для итальянского артиста Адриано Челентано, Ciao, Bambino, Sorry для французской исполнительницы Мирей Матье.

Он стал символом итальянской мелодии за границей благодаря своей песне L'Italiano.

Кутуньо написал первую песню для Адриано Челентано – Soli.

В 2010 году стало известно, что у певца проблемы со здоровьем.

В 2012 году по приглашению Фабио Фацио он исполнил песню L'Italiano с хором Красной Армии РФ.

В 2013 году во время церемонии награждения премией "Человек года" в Киеве Тото Кутуньо получил награду "За возрождение культурных контактов и духовное сближение народов".

В 2019 году в Украине группа депутатов письмом просила запретить певцу въезд в страну, из-за пророссийских позиций, на что Тото Кутуньо ответил, что вне политики и является "аполитическим".