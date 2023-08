21 августа 2023 года состоялась международная конференция Special tribunal for crime of aggression against Ukraine. Justice to be served, собравшая более 400 участников. Среди них – украинские и международные юристы, правозащитники, дипломаты, депутаты, представители научной среды и медиа. Организаторами конференции выступили общественные организации "Трибунал" (Украина) и Justice and Accountability for Ukraine (Великобритания). Мероприятие прошло под патронатом Офиса президента Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте конференции.

Преступление агрессии Российской Федерации против Украины должно быть должным образом наказано, уверены участники конференции. "С первых дней полномасштабной войны мы говорим о воздаянии и справедливости, как части нашей победы. Мир невозможен без справедливости. Справедливость невозможна без ответственности тех, кто совершил эту агрессию. Именно поэтому справедливость – один из ключевых пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского. Вместе мы должны разработать юридический механизм справедливости и ответственности, который бы охватил всех преступников: тех, кто давал приказы и тех, кто их исполнял. Нам нужен специальный международный трибунал, который будет судить за преступление агрессии высшее политическое руководство России", - заявил премьер-министр Украина Денис Шмыгаль.

Украина вместе с международными партнерами уже активно готовит наработки по поводу возможных форматов работы трибунала. "Сегодня мир не дискутирует вопрос о целесообразности создания подобного механизма. Единственный вопрос, который остался нерешенным, – это вопрос модели, как это будет работать. Сейчас рассматривается 3 варианта: полный международный трибунал, реализуемый через решение Генеральной Ассамблеи ООН, формат международного договора от имени Украины и гибридный формат", – пояснил заместитель руководителя Офиса президента Украины, координатор рабочей группы по созданию Специального трибунала Андрей Смирнов.

"Это преступление – это огромный международный прецедент, за которым наблюдают авторитарные режимы из разных стран мира. Создание специального международного трибунала позволило бы показать, что демократические страны и ценности все же имеют силу и преобладают", – добавил председатель Комитета Верховной Рады по правовой политики Денис Маслов.

Между тем международные эксперты подчеркнули, что наиболее эффективная модель трибунала уже ясна. "Есть 2 группы стран, которые по-разному смотрят на вопросы трибунала. Одна группа во главе с Украиной считает, что это должен быть полный международный специальный трибунал, который будет иметь дело со всесторонним рассмотрением преступления агрессии. Другая группа стран, возможно, меньшая по численности, но очень влиятельная (Франция, Великобритания, США и Германия), выступили против полного международного трибунала и предлагают гибридный формат. Но лично я категорически против гибридного формата, ведь это будет второстепенная структура. Это должен быть полный международный специальный трибунал", – заверил британский профессор права и директор Центра международных судов и трибуналов в лондонском University College Филипп Сэндс.

"Мы должны помнить, что все это касается жертв в Украине. Но мы должны задать себе вопрос. Есть ли правосудие, к которому стремится международное сообщество, к тому правосудию, которого хочет народ Украины? Как отмечал президент Зеленский, он хочет международного специального трибунала относительно о преступлении агрессии. Так давайте прислушаемся к народу Украины и объединимся для этого. Это проблема не только Украины или только Европы. Мы также должны учитывать, что все сильные мира наблюдают. И если мы ничего не сделаем, они вдохновятся и возьмут региональные дела в свои руки", – призвал американский юрист, бывший главный прокурор Специального суда по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн.

Также представители Европейского Союза подчеркнули свою поддержку Украине и рассказали о конкретных шагах, которые уже были предприняты, чтобы привлечь государство-агрессора к ответственности. "Совет Европы отреагировал немедленно. Лишь спустя день после начала полномасштабного вторжения, 25 февраля, членство РФ в Совете Европы было приостановлено. А всего через 2 недели после этого впервые в истории организации мы исключили государство-члена. Также Совет Европы создал реестр убытков, который уже начал работать в Гааге как первый шаг к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии", – сказал директор по юридическим консультациям и международному публичному праву Совета Европы Йорг Полакевич.

Результатом конференции стало официальное коммюнике, которое подписали участники международной конференции Special tribunal for crime of aggression against Ukraine. Justice to be served. В документе говорится, что участники всячески поддерживают создание полного международного специального трибунала как части формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Специальный трибунал должен стать легитимным и авторитетным механизмом правосудия, который сможет эффективно выполнять свою работу – привлечь к ответственности представителей политического и военного руководства России за преступление агрессии против Украины. Поэтому мы призываем международное сообщество активно и эффективно работать над созданием специального трибунала", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Украина представила во Франции механизм работы спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине.