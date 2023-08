Доходы китайской киноиндустрии во время летнего киносезона по состоянию на середину августа достигли ¥17,80 млрд (примерно $2,47 млрд), что ознаменовало собой новую веху в истории кинопроката страны в летний период. Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.

По данным Государственного управления кинематографии КНР, кассовые сборы за вышеуказанный период, который длится с начала июня по конец августа, побили предыдущий рекорд в ¥17,78 млрд, установленный в 2019 году.

Согласно официальным данным, в этом году в рамках этого периода в стране общее число посещений кинотеатров достигло 435 млн человеко-раз.

На сегодняшний день первые шесть позиций в китайском чарте по кассовым сборам во время летнего киносезона 2023 года занимают исключительно отечественные фильмы. Рейтинг возглавляет саспенс-триллер "Исчезнувшая в звездах" ("Lost in the Stars"), за ним следуют криминальная драма "Ставок больше нет" ("No More Bets"), спортивный фильм "Никогда не говори "никогда""("Never Say Never"), фантастическая эпопея "Возвышение в ранг духов: Королевство штормов" ("Creation of the Gods I: Kingdom of Storms"), анимационный фильм "Чан Ань" ("Chang An") и комедийная драма "Единственный и неповторимый" ("One and Only").